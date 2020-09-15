انطلاق أولى الرحلات الدولية للفئات المستثناة.. وهيئة الطيران المدني تعلق

انطلقت اليوم أولى الرحلات الدولية بعد السماح بالسفر للفئات المستثناة، بناءً على صدور الموافقة الكريمة وفقًا لما رفعته الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية بشأن مستجدات المواجهة مع جائحة فيروس كورونا في المملكة.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني استعداد المطارات السعودية الدولية تشغيليًّا لهذه المرحلة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات.

يُشار إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق بشكل كامل للرحلات الدولية قبل 30 يومًا من تاريخ 1 يناير 2021 ولوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين أثناء السفر.