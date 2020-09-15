هيئة الطيران المدني: حجر منزلي للقادمين من الخارج لمدة 3 أيام

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الثلاثاء، عدم السماح لغير السعوديين بالدخول إلى أراضي المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بناءً على تحليل حديث من جهة موثوقة ومعتمدة خارج المملكة، ولم يمر على تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة لحظة وصوله إلى المطار.

كما شددت على الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية التي تفرض الحجر المنزلي للقادمين من خارج المملكة لمدة ثلاثة أيام شريطة وجود نتيجة فحص(PCR) سلبية لعينة أخذت بعد 48 ساعة من الوصول إلى المملكة وخلوهم من أي أعراض اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بتحديث الدليل الإرشادي للمسافر الذي يتضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة للسفر خلال هذه المرحلة.

يُشار إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق بشكل كامل للرحلات الدولية قبل 30 يومًا من تاريخ 1 يناير 2021 ولوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك أن ترفع طلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين أثناء السفر.