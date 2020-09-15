إعادة تحديد السرعات على طريق جدة- ينبع الخميس القادم

أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، أنه سيتم النظر في إعادة تحديد السرعة على طريق (جدة– ينبع) اعتبارًا من يوم الخميس القادم الموافق ٢٩/١/١٤٤٢هـ.

وقالت قوات أمن الطرق، في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر: «استكمالًا لإعادة تحديد السرعات على الطرق الخارجية بين المدن والمناطق ستبدأ القوات الخاصة لأمن الطرق فعليًا في إعادة تحديد السرعة على طريق (جدة – ينبع) اعتبارًا من يوم الخميس الموافق ٢٩/١/١٤٤٢ لتكون وفق الآتي: 140 للمركبات الصغيرة و100 للحافلات و80 للشاحنات».

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