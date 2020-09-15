إعادة تحديد السرعات على طريق جدة- ينبع الخميس القادم

140 للمركبات الصغيرة و100 للحافلات
أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، أنه سيتم النظر في إعادة تحديد السرعة على طريق (جدة– ينبع) اعتبارًا من يوم الخميس القادم الموافق ٢٩/١/١٤٤٢هـ.
وقالت قوات أمن الطرق، في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر: «استكمالًا لإعادة تحديد السرعات على الطرق الخارجية بين المدن والمناطق ستبدأ القوات الخاصة لأمن الطرق فعليًا في إعادة تحديد السرعة على طريق (جدة – ينبع) اعتبارًا من يوم الخميس الموافق ٢٩/١/١٤٤٢ لتكون وفق الآتي: 140 للمركبات الصغيرة و100 للحافلات و80 للشاحنات».
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