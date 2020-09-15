خريطة الشفاء الجديدة من كورونا في مناطق المملكة.. ومكة والمدينة أولًا

تصدّرت مكة المكرمة قائمة المدن السعودية في حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد، مسجلةً شفاء 142حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 305022حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة الفيروس وحتى الآن.

وجاءت المدينة المنورة في المرتبة الثانية مسجلة شفاء 97حالة، وتمَّ تعافي (96 في جدة 72 في الهفوف 67 في الدمام 64 في ينبع 56 في الرياض 45 في المبرز 39 في الظهران 36 في القطيف 27 في نجران 25 في خميس مشيط 15 في أبها 15 في جازان 15 في شرورة 14 في حائل 14 في الجبيل 14 في النعيرية).

كما تعافى (12 في الخفجي 11 في محايل 9 في تبوك 8 في الخبر 8 في أبو عريش 8 في المخواة 7 في الحرجة 7 في الطائف 7 في بلجرشي 6 في بارق 6 في عرعر 6 في حفر الباطن 6 في وادي الدواسر 5 في خليص 5 في بريدة 5 في بقيق 5 في تبالة 5 في مهد الذهب 5 في الحجرة 5 في بللسمر).

وتعافى (4 في النبهانية 4 في أحد رفيدة 4 في رجال المع 3 في حوطة سدير 3 في الباحة 3 في سبت العلاية 3 في الأرطاوية 3 في خيبر 3 في المجاردة 3 في صامطة 3 في صبيا 3 في تيماء 3 في المذنب 2 في المجمعة 2 في الدلم 2 في الدوادمي 2 في سراة عبيدة 2 في الزلفي 2 في القحمة 2 في الكامل 2 في عيون الجواء 2 في البدائع 2 في ظهران الجنوب 2 في الليث 2 في ضبا 2 في القويعية 2 في تمير 2 في البكيرية 2 في الحمنة).

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وأخيرًا تعافى (1 في الطوال 1 في رفائع الجمش 1 في تنومة 1 في عريعرة 1 في العارضة 1 في عفيف 1 في حبونا 1 في عنيزة 1 في الرس 1 في مليجة 1 في رنية 1 في البدع 1 في ضرية 1 في البجادية 1 في قصيباء 1 في صفوى 1 في ضرما 1 في قلوة 1 في بيش 1 في النماص 1 في رفحا 1 في المزاحمية 1 في شقراء 1 في المظيلف 1 في الخرج 1 في راس تنورة 1 في الفرشة 1 في الجفر 1 في البشائر).

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 672 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 326930 حالة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه تم تسجيل 1092 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 305022 حالة، كما تم تسجيل 33 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بالمملكة منذ بدء الجائحة، إلى 4338 حالة.

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