شرطة الرياض تقبض على أصحاب فيديو التحرش بالنساء

بعد تحديد هويتهم..
تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على ثلاثة أشخاص تحرشوا بالنساء وسجلوا جرمهم ونشروه على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال مساعد المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هويات ثلاثة أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يتحرشون بمجموعة من النساء بألفاظ ذات مدلولات جنسية، في أحد الأماكن العامة، وتوثيقهم لذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهم ثلاثة مواطنين.
وأضاف الكريديس، أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، استنادًا للمادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش؛ لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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