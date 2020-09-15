آخر أرقام رسمية لتوزيع إصابات كورونا الجديدة بمدن ومحافظات المملكة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد البالغ عددها 672حالة في المملكة، حيث تصدرت مكة المكرمة أعلى نسب الإصابة بـ 62 حالة، تلتها المدينة المنورة بـ 61 حالة، ثم جدة بـ45 حالة.

كما تم تسجيل (44 في الرياض 38 في الهفوف 37 في الدمام 27 في ينبع 24 في خميس مشيط 24 في القطيف 20 في المبرز 19 في نجران 18 في حائل 16 في بلجرشي 15 في جازان 14 في عرعر 13 في تبوك 13 في الظهران 11 في أبها 10 في شرورة 9 في الجبيل 9 في النعيرية 8 في محايل 7 في الطائف 7 في القريات 7 في الخفجي).

في حين تم تسجيل (6 في بارق 6 في الخبر 5 في الخرمة 4 في الحرجة 4 في بريدة 4 في المخواة 4 في مهد الذهب 4 في الحجرة 3 في الشعبة 3 في عنيزة 3 في بقيق 3 في تبالة 3 في البدع 3 في العقيق 3 في أملج 3 في الريث 3 في رجال المع 3 في وادي الدواسر 3 في بللسمر 2 في أحد رفيدة 2 في العارضة 2 في الرس 2 في المجاردة 2 في ترج).

وتم تسجيل (1 في الأسياح 1 في خليص 1 في الموسم 1 في الطوال 1 في رفائع الجمش 1 في العيدابي 1 في الدرب 1 في المجمعة 1 في الدلم 1 في الدوادمي 1 في الزلفي 1 في المندق 1 في عيون الجواء 1 في قصيباء 1 في القيصومة 1 في البدائع 1 في رياض الخبراء 1 في الأرطاوية 1 في ضرما 1 في أحد المسارحة 1 في صامطة 1 في النماص 1 في ضبا 1 في حقل 1 في رفحا 1 في حفر الباطن 1 في القويعية 1 في شقراء 1 في تمير 1 في المذنب 1 في البكيرية 1 في الخرج 1 في الحرث 1 في البشائر).

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وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 672 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 326930 حالة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه تم تسجيل 1092 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 305022 حالة، كما تم تسجيل 33 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بالمملكة منذ بدء الجائحة، إلى 4338 حالة.ا

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