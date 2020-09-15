«الخطوط السعودية» تعلن توضيحًا هامًا حول تحليل كورونا للمسافرين

الشركة حددت المدة المطلوبة..
أكدت الخطوط السعودية، أنه يجب إجراء فحص «pcr» لكل المسافرين، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «عندي حجز على الخطوط السعودية من القاهرة لجدة وكنت بستفسر عن تحليل pcr بالنسبة للأطفال من سن كام مطلوب ليهم».
وقال الحساب الرسمي للعناية بضيوف الخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «يجب عمل فحص طبي لكل المسافرين وتكون نتيجة الفحص لا تتجاوز عن 72 ساعة».
وكانت وزارة الداخلية حددت– في وقت سابق- الفئات المسموح لها بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها من المواطنين اعتبارًا من السادسة صباح اليوم الثلاثاء.
أوضحت وزارة الداخلية، أنَّ المسموح لهم بالسفر خارج المملكة هم المكلفون بمهمات رسمية من المدنيين والعسكريين وموظفو الحكومة. وكذلك العاملون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملون في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقوهم.
كما يُسمح للعاملين بوظائف دائمة، في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية، خارج المملكة، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة، وكذلك رجال الأعمال والمرضى والطلاب، والحالات الاستثنائية.
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