شرطة المدينة المنورة توضح حقيقة إخراج أسرة لتنفيذ إزالة موقع

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، عدم صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عن طلب اللجنة المختصة بإزالة التعديات، خروج أسرة من منزلها لإزالته، مؤكدًا أن الموقع غير مأهول وليس له صك ملكية.

وذكر الأمن العام، في بيان له نشره عبر حسابه على تويتر، أن المقدم حسين القحطاني، أوضح أن الموقع المشار إليه في المقطع المتداول غير مأهول وليس له صك ملكية، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المدعي؛ لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

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