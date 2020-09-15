ردًا على ما تم تداوله بمواقع التواصل..
أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، عدم صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عن طلب اللجنة المختصة بإزالة التعديات، خروج أسرة من منزلها لإزالته، مؤكدًا أن الموقع غير مأهول وليس له صك ملكية.
وذكر الأمن العام، في بيان له نشره عبر حسابه على تويتر، أن المقدم حسين القحطاني، أوضح أن الموقع المشار إليه في المقطع المتداول غير مأهول وليس له صك ملكية، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المدعي؛ لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
اقرأ أيضًا:
ضبط مقيم تورط بالمتاجرة في بطاقات مسبقة الدفع لشركات اتصالات أجنبية في المدينة المنورة
بحوزته 42 ألف ريال ومستندات يستخدمها للإيقاع بضحاياه و4 أجهزة كمبيوتر و11 جوالًا.. ضبط مُقيم يجمع أموالًا بالنصب والاحتيال
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة المدينة المنورة توضح حقيقة إخراج أسرة لتنفيذ إزالة موقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.