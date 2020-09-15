«الصحة»: تسجيل 672 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 1092 حالة.. ووفاة 33 شخصًا

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 672 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 326930 حالة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه تم تسجيل 1092 حالة تعافٍ جديدة، لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 305022 حالة.

كما تم تسجيل 33 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بالمملكة منذ بدء الجائحة، إلى 4338 حالة.

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