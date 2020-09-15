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تعليم عسير يستعد للاحتفال باليوم الوطني الـ 90
مع تطبيق الإجراءات الاحترازية
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
عقد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني أمس الاثنين، اجتماعًا باللجنة الإشرافية لاحتفالات اليوم الوطني في ذكراه الـ90 لتأسيس المملكة العربية السعودية .
وشدد الجوني على أهمية تعزيز الولاء الوطني لدى الطلاب والطالبات، وتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية المتاحة لإبراز المناسبة، وتوضيح دور ولاة الأمر منذ عهد المؤسس إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – في تنمية الإنسان والمكان والنقلة النوعية التي شهدتها المملكة في كافة المجالات وإبراز دورها ومكانتها العالمية.
وبحث المجتمعون توزيع المهام المسندة للجنة الاحتفالات والإدارات المساندة، وإعداد الخطط، والتركيز على إظهار المناسبة بالشكل الذي ستحققه والاهتمام بها على مستوى المكاتب والمدارس، مع أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية.
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