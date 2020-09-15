العلا ستكون نقطة سياحية ساخنة على مدار العام

2020-09-15

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

تهدف الهيئة الملكية لمحافظة العلا لجذب مليوني سائح سنويًا ضمن الخطط الطموحة لرؤية السعودية 2030، ومن ضمن الخطوات لتحقيق الهدف الضخم هو تحويل المنطقة إلى نقطة جذب سياحية ساخنة على مدار العام.

وفي هذا الإطار قالت مجلة Arabian Business إن الهيئة عينت آفياريبس وهي وكالة لتطوير الوجهة السياحية التاريخية؛ لكي تكون خيارًا لقضاء العطلات على مدار العام للمسافرين المحليين وحول العالم.

وقد تم تكليف الشركة بالترويج لمدينة العلا التي تُعد متحفًا حيًا للمقابر المحفوظة، وتتميز بالمساكن التاريخية والآثار الطبيعية وتلك التي من صنع الإنسان، وتضم هذه المنطقة 200 ألف عام من التاريخ البشري غير المستكشف إلى حد كبير.

ويأتي هذا التعيين في الوقت الذي أعلنت فيه السعودية أنها سترفع جزئيًا تعليقها على الرحلات الدولية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ستة أشهر من فرض قيود السفر بسبب جائحة فيروس كورونا، ومن المتوقع أن تنهي المملكة جميع القيود المفروضة على النقل الجوي والبري والبحري للمواطنين السعوديين في يناير من العام المقبل.

ومن المتوقع كذلك أن تعيد السعودية فتح مناطق الجذب الرئيسية في غضون الأشهر المقبلة، ومن ضمنها منطقة العلا التي تقع على بعد 1100 كيلومتر من الرياض.

العلا وجهة سفر فريدة من نوعها

وكانت العلا عاصمة مملكتي دادان ولحيان القديمتين اللتين كانتا تسيطران على تجارة القوافل القديمة، وهي أيضًا موطن لموقع الحجر في مملكة الأنباط، وتشتهر بمقابرها الأثرية الرائعة.

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وقالت ميلاني دي سوزا، المدير التنفيذي للتسويق في الهيئة الملكية لمحافظة العلا لمجلة Arabian Business: نحن متحمسون للتعاون مع آفياريبس؛ حيث نتطلع لإطلاق العلا كوجهة سياحية على مدار العام في الأشهر المقبلة.

وتابعت: نحن على يقين من أن هذه الشراكة ستساعدنا على زيادة الوعي بالعلا كوجهة سفر فريدة، وزيادة أعداد الزوار محليًا وإقليميًا وعالميًا؛ حيث يمكنهم اختبار تجارب سفر لا مثيل لها.

وأضافت أنه من المخطط إطلاق العديد من المبادرات التسويقية والترويجية، بما في ذلك الحملات التي تركز على الطبيعة والتراث، وسياحة المغامرات، والفعاليات والفنون والانغماس الثقافي.

وتابعت: نتطلع أن تلعب آفياريبس دورًا في جعل العلا بمثابة تجربة غنية ومجزية للسياح.

العلا علامة فارقة في رؤية 2030

ولفت التقرير إلى أن مساحة العلا تبلغ مساحة دولة صغيرة، وبمجرد إعادة افتتاحها قريبًا، ستتاح الفرصة للزوار للوصول إلى مواقعها التراثية الأربعة الرئيسية، بينما ستفتح مدينة العلا القديمة أبوابها للزوار لأول مرة اعتبارًا من ديسمبر.

وكانت قد كشفت السعودية عن خطط لإنشاء أكبر متحف حي في العالم في العلا، كجزء من حمل سياحية كبير، بهدف استضافة مليوني زائر سنويًا بحلول عام 2035، وتُقدر الهيئة الملكية لمحافظة العلا أن المشروع سيخلق أكثر من 67 ألف وظيفة جديدة.

وتستهدف المملكة استثمار 20 مليار دولار في موقع العلا الذي يمثل علامة فارقة في رؤية 2030.





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