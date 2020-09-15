أرامكو تحتل المرتبة السادسة في قائمة العشر الكبار لمجلة فورتشن 500

2020-09-15

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

حققت أكبر 500 شركة في العالم إيرادات بلغت 33.3 تريليون دولار أمريكي، وأرباحاً وصلت إلى 2.1 تريليون دولار في عام 2019 وفقًا لتصنيف فورتشن 500، وقد جاءت أرامكو في المرتبة السادسة بالقائمة.

وتجمع فورتشين 500 قائمة سنوية تتضمن ترتيب أعلى 500 شركة حسب إيراداتها، وتوظف هذه الشركات مجتمعة 69.9 مليون شخص في جميع أنحاء العالم وتمثلها 32 دولة.

وفيما يلي أكبر 12 شركة عالمية حققت أعلى الإيرادات، من ضمنها أرامكو التي جاءت في المرتبة السادسة عالميًا لتسبق بذلك شركتي أمازون وآبل، بحسب ما نقلت شبكة CNBC الأمريكية.

12- آبل

حققت شركة التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها عائدات تزيد عن 260.2 مليار دولار.

11- إكسون موبيل

بلغ حجم مبيعات شركة النفط العملاقة العام الماضي 264.9 مليار دولار، وهو أقل من العام السابق، ومع ذلك، تحتل شركة الطاقة المرتبة الـ 11 في الترتيب.

10- تويوتا

باعت شركة تصنيع السيارات اليابانية متعددة الجنسيات نحو 9 ملايين وحدة في السنة المالية 2019، مما أدى إلى تحقيق إيرادات ضخمة بقيمة 275.3 مليار دولار.

9- أمازون

تعمل شركة أمازون المملوكة لرجل الأعمال جيف بيزوس في أكثر من 100 دولة وقد ارتفع سعر سهم الشركة في الأشهر الماضية مما جعل رئيسها التنفيذي أغنى رجل في العالم.

وقد حولت الشركة التي تتخذ من سياتل مقراً لها إيرادات تزيد عن 280.5 مليار دولار العام الماضي.

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8- بي بي

وصل إجمالي إيرادات الشركة التي يقع مقرها في لندن إلى 282.6 مليار دولار العام الماضي، حيث ضخت نحو 3.8 مليون برميل من النفط يوميًا.

7- فولكس فاجن

على الرغم من دفع غرامة تجاوزت 34 مليار دولار في فضيحة الانبعاثات، تمكنت شركة صناعة السيارات الألمانية من جني 282.8 مليار دولار من العائدات في عام 2019.

6- أرامكو السعودية

حولت شركة النفط السعودية العملاقة، أرامكو، أكثر من 329.8 مليار دولار في السنة المالية 2019.

5- شل

تعد شركة النفط والغاز البريطانية الهولندية واحدة من أكبر الشركات في العالم من حيث الإيرادات، حيث تمتلك عمليات في أكثر من 70 دولة، وقد حققت إيرادات بلغت 352.1 مليار دولار.

4- الوطنية الصينية للبترول CNBC

تُعد CNPC الشركة الأم لشركة بتروتشاينا PetroChina، وهي ثاني أكبر منتج للنفط في البلاد، وقد حققت العام الماضي إيرادات تجاوزت 379.1 مليار دولار.

3- مؤسسة البترول الوطنية الصينية

تمكنت المؤسسة على مدار العشرين عامًا الماضية، من النمو بشكل كبير، وحققت إيرادات بلغت 383.9 مليار دولار العام الماضي.

2- مجموعة سينوبك

تُعد هذا الشركة الصينية من أكبر الشركات للطاقة في البلاد، ويتمثل نشاطها في التنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي وتطويره وتكريره، وقد حققت 407 مليارات دولار من الإيرادات في السنة المالية 2019.

1- وول مارت

تصدرت شركة وول مارت قائمة فورتشن 500 من حيث أكبر الشركات في العالم من حيث الإيرادات، وقد حققت 524 مليار دولار في عام 2019.

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