محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 1717 حالة سجلت بوركينافاسو خلال الـ24 ساعة الماضية، 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة في بوركينافاسو في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 1717 حالة، فيما استقرّ إجمالي حالات الوفيات عند 56 حالة.فيروس كورونا الجديد بوركينا فاسو: تسجيل 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-15 سجلت بوركينافاسو خلال الـ24 ساعة الماضية، 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة في بوركينافاسو في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 1717 حالة، فيما استقرّ إجمالي حالات الوفيات عند 56 حالة. Advertisements 15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442 06:09 PM إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 1717 حالة إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 1717 حالة سجلت بوركينافاسو خلال الـ24 ساعة الماضية، 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة في بوركينافاسو في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 1717 حالة، فيما استقرّ إجمالي حالات الوفيات عند 56 حالة. ، بوركينا فاسو: تسجيل 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات ،

المصدر : الخليج 365

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