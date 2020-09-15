السعودية | وزير الخارجية يستعرض هاتفياً مع وزيرة خارجية إندونيسيا أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 ساعات - 2:57 مساءً, 15 سبتمبر 2020 م المناطق - واس أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير أطر التنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي إلى مستويات أرحب بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة لاستعراض أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، ومستجدات القضايا الراهنة التي تهم البلدين.

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