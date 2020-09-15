شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان: توزيع 1000 كرتون تمور لمتضرري السيول بالسودان والان نبدء بالتفاصيل
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إغاثة المتضرري من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيق, حيث قام أمس بتوزيع 1,000 كرتون تمور للمتضررين من السيول في منطقة الريف الجنوبي بولاية الخرطوم السودانية، استفاد منها 6,000 شخص.
ويأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.
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