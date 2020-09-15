الأرصاد: وضعنا سيناريوهات متوقعة للمناخ لمدة تصل إلى 50 عامًا

2020-09-15

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد نائب الرئيس العام لشؤون الأرصاد الدكتور أيمن غلام أن الوطن العربي يواجه في وقتنا الحاضر تحديات عديدة بسبب الظواهر المناخية، مبينًا أن المملكة ومن خلال رؤيتها 2030، أطلقت العديد من المبادرات لمواجهة هذه التحديات من خلال إنشاء مركز للتغير المناخي ليُعنى بأبحاث المناخ والمستقبل المناخي ونظرة استشرافية للمناخ وسيناريوهات لمدة تصل إلى خمسين عامًا قادمة.

احتفاء باليوم العربي:

واحتفت الأسرة العربية بيومها العربي الثاني للأرصاد الجوية، الذي صادف اليوم الـ 15 سبتمبر، ويأتي هذا العام تحت شعار “المناخ.. وسلامة المجتمع”، لكون المناخ من العناصر المهمة الذي يرتبط بالحياة البشرية، وبسلامة الأفراد والمجتمعات.

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وفي هذا الشأن قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد نائب الرئيس العام لشؤون الأرصاد الدكتور أيمن غلام: “إن المتغيرات المناخية التي شهدها العالم العربي مؤخرًا والتي تمثلت في الأمطار الغزيرة، والسيول، والفيضانات، وضعت دولنا العربية أمام تحدٍ كبير من أجل حماية وسلامة مجتمعاتنا”.

مركز التغّير المناخي:

وأضاف: “أن المملكة أبدت ومن خلال رؤيتها 2030، وبرنامج التحول الوطني دعمًا واضحًا لقطاع الأرصاد في المملكة وتقدمًا قويًا تمثل في إنشاء مركز للتغير المناخي ليُعنى بأبحاث المناخ والمستقبل المناخي ونظرة استشرافية للمناخ وسيناريوهات لمدة تصل إلى خمسين عامًا قادمة بالإضافة إلى إنشاء مركزًا إقليميًا للإنذار المبكر من العواصف الغبارية وتأثيراتها وإصدار التنبيهات والإنذارات للمجتمع قبل حدوث هذه الظواهر حتى يتمكنوا من تفادي المؤثرات السلبية من هذه الظواهر”.

سلامة وجودة الحياة:

وأكد غلام أهمية المناخ ودوره في سلامة وجودة الحياة، ومن هنا جاء شعار يوم الأرصاد العربي “المناخ.. وسلامة المجتمع” بهدف رفع مستوى الوعي لدى مجتمعاتنا العربية بأهمية المناخ وما يترتب على معطياته من مؤثرات تحتاج إلى تعامل جاد وواضح للإسهام في التخفيف من آثاره عليهم.



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