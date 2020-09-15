بث مباشر لـ AppleEvent للإعلان عن المنتجات والخدمات الجديدة

2020-09-15

متابعات الخليج 365 - متابعة

تعقد شركة آبل مساء اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا في مقرها بكاليفورنيا للإعلان عن عدد من المنتجات والخدمات الجديدة.

ويمكن مشاهدة AppleEvent عبر البث المباشر من الرابط .

وظهرت تسريبات عديدة حول إطلاق جهاز آيباد إير جديد ونسخة جديدة من ساعتها الذكية Apple Watch، مع تناقض التوقعات الخاصة بهواتف iPhone 12، حيث يزعم البعض الكشف عنها اليوم بالمؤتمر، بينما يستبعد البعض الآخر هذا الأمر، مؤكدين أن هاتف آبل الجديد iPhone 12 سيتم الإعلان عنه في أكتوبر.

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ويشاع أن تطلق الشركة أثناء AppleEvent خدمة اشتراك جديدة “الكل في واحد” تسمى Apple One، وستوفر حزمة أقل تكلفة من خدمات اشتراك Apple المختلفة مثل Apple Arcade و Apple TV + و Apple Music و Apple News وخطط تخزين iCloud.

ستسمح للعملاء بالاشتراك في مجموعة من هذه الباقات بسعر واحد، بدلًا من مطالبة المستخدمين بالحصول على اشتراكات متعددة، ويشاع أيضًا أن الشركة تعمل على خدمة اشتراك لياقة على غرار Peloton مرتبطة بـ Apple Watch ويتم تسليمها عبر iPhone و iPad و Apple TV.

هناك منتج آخر يشاع أنه يمكن الإعلان عنه في هذا الحدث وهو سماعات الأذن اللاسلكية التي تحمل علامة Apple التجارية AirPod، ومن المتوقع أن تشتمل على إلغاء نشط للضوضاء لتقليل ضوضاء الخلفية المحيطة، وتعديلات الموازن من خلال iOS أو macOS واكتشاف الرقبة الذي من شأنه إيقاف ما تستمع إليه مؤقتًا إذا قمت بنقلهم إلى رقبتك.

جدير بالذكر كل ما سبق شائعات، ولم تؤكد Apple أي شيء محدد حول الإعلان بخلاف حقيقة أن iPhone 12 لن يتم إصداره حتى أكتوبر، ومن المقرر أن يتم بث الحدث عبر الإنترنت من خلال أجهزة iPhone و iPad وApple TV وعلى موقع Apple الإلكتروني في الساعة 6 مساءً بتوقيت جرينتش – بقيادة الرئيس التنفيذي تيم كوك.



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