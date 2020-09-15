تحديث جديد طال انتظاره على WhatsApp Web 

2020-09-15

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يُعد إصدار WhatsApp Web نظامًا شائعًا يمكّن مستخدمي واتساب من التخلص من هواتفهم الذكية والوصول إلى نظام المراسلة من نوافذ المتصفح الخاصة بهم، ومع ذلك يفتقد إلى بعض المميزات مثل إمكانية إجراء المكالمات.

ويخطط تطبيق المراسلة الفورية WhatsApp لطرح الميزة التي طال انتظارها على إصدار سطح المكتب، واتساب ويب، لتمكين المستخدمين من إجراء أو تلقي مكالمة من النظام الأساسي للشركة على شبكة الإنترنت.

Advertisements

وتشير الصورة التي شاركها موقع WabetaInfo المتخصص في تتبع تحديثات تطبيق واتساب، إلى أن أزرار الاتصال التي تتضمن زر اتصال الفيديو وزر الاتصال الصوتي، ستوضع في الجانب الأيسر من زر البحث.

ولفت التقرير إلى أن هذه الميزة في مرحلة التطوير، لذا سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتمكن المستخدمون من الحصول عليها.

تحديثات أخرى على WhatsApp Web

وبالإضافة إلى ذلك، يخطط WhatsApp أيضًا لإعادة تصميم رموز المرفقات في واتساب ويب، وسيتم إجراء التغيير بشكل أساسي في أيقونات الكاميرا والمعرض، وأخيرًا، تخطط الشركة أيضًا لتغيير شكل واتساب ويب بحيث تتضمن ملصقات جديدة.

شارك الخبر







