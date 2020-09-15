تناول هذا المشروب قبل النوم لتعزيز التمثيل الغذائي وحرق الدهون

2020-09-15

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

تؤثر زيادة الوزن سلبًا على ثقتك بنفسك وكذلك على صحتك، وتُعد ممارسة الرياضة وتناول الطعام بشكل جيد أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على صحة الجسم، ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تبدأ في رؤية النتائج.

ولتسريع النتائج واظب على تناول هذا المشروب الأخضر قبل النوم؛ لتعزيز التمثيل الغذائي وحرق الدهون والسعرات الحرارية أثناء النوم، بحسب موقع Daily Health Post الطبي.

ويمكن أن يكون هذا المشروب حامضًا ومريرًا بعض الشيء؛ لذا أتبعه بكوب من الماء أو ملعقة صغيرة من العسل للتخلص من الطعم.

المكونات:

خيارة واحدة

حفنة من البقدونس

ليمونة واحدة

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور

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ملعقة كبيرة من عصير الصبار

1/2 كوب ماء

قم بتقطيع جميع المكونات وضربها في الخلاط حتى تصبح عصيرًا، ثم تناوله.

كيف يعزز المشروب التمثيل الغذائي وحرق الدهون؟

1- الخيار

يعزز الخيار الترطيب ويعمل على إزالة السموم، ويتم إجراء دراسة حاليًا حول خصائصه التي يحتمل أن تكون مضادة لمرض السكري وتعمل على حرق الدهون في الجسم.

2- البقدونس

أما البقدونس فهو مليء بمضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات وخاصةً فيتامين C الذي يحارب الالتهابات ويحسن من عملية الهضم، كما يعالج تلف الأعصاب، ويطهر الكلى من خلال التخلص من السموم، كما أنه يعمل كمدر للبول لمحاربة الانتفاخ واحتباس الماء.

3- الليمون

ويطرد الليمون السموم في الكبد ويحرق الدهون أيضًا، وقد وجدت دراسة يابانية أن مادة البوليفينول في الليمون يثبط زيادة وزن الجسم الناجم عن النظام الغذائي وتراكم الدهون في الجسم، كما أنه يعزز التمثيل الغذائي ويبطئ هضم النشا؛ لمنع تخزين الدهون.

4- الزنجبيل

وبالنسبة للزنجبيل فهو يعزز التمثيل الغذائي مع خفض مستويات السكر والكوليسترول في الدم، ويمنع تخزين السكريات التي تتناولها على هيئة دهون.

5- الصبار

وقد تمت دراسة عصير الصبار وقدرته على تقليل السمنة، وقد وُجد أنه يقلل من تراكم الدهون في الجسم عن طريق تحفيز استهلاك الطاقة.

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