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5 جوائز وحوافز مادية ومعنوية لتشجيع البحث العلمي في جامعة بيشة
بهدف تعزيز الخبرات البحثية وتوطين العمل وتجويد مخرجاته
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
أقر رئيس جامعة بيشة الدكتور محمد بن محسن صفحي الحوافز المادية والمعنوية التشجيعية للكليات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الدراسات العليا بهدف تشجيع حركة النشر العلمي في إطار تحقيق رسالة وأهداف الجامعة في هذا المجال للعام الجامعي 1442هـ.
وقال عميد البحث العلمي بـ جامعة بيشة الدكتور عامر بن مترك بن سياف إن الحوافز التي تمنح بعد تحكيم الأبحاث والترجمة من لجان متخصصة، تأتي انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 في تعزيز الخبرات البحثية وتوطين العمل البحثي وتجويد مخرجاته بما يضمن التحول للاقتصاد المعرفي ويعزز الخطى الحثيثة لزيادة عدد الجامعات السعودية المدرجة ضمن أفضل الجامعات في التصنيف الدولي.
وأوضح أن الحوافز تتضمن جوائز النشر العلمي للأفراد وتشتمل على 5 جوائز، حيث تمنح الأولى للباحث الأكثر نشرًا في منافذ النشر العالمية (ISI)، وتُقدم الثانية للباحث الأكثر نشرًا في منافذ النشر العالمية (Scopus)، بينما تمنح الثالثة للباحث الأكثر نشرًا في مجلات العلوم الإنسانية، وذلك في منافذ النشر المعترف بها من قبل المجلس العلمي بجامعة بيشة، فيما تمنح الرابعة لطالب الدراسات العليا الأكثر نشاطًا بحثيًا، وتحصيليًا، وخدمة للمجتمع، أما الخامسة تمنح لطالبة الدراسات العليا الأكثر نشاطًا بحثيًا وتحصيليًا وخدمة للمجتمع.
وأضاف عميد البحث العلمي بـ جامعة بيشة أن هناك جوائز للنشر العلمي للكليات تمنح للكلية العلمية التي تحصل على أكثر عدد أبحاث منشورة لأعضائها في منافذ النشر، كما تم تخصيص جوائز للباحثين المتميزين في مجال الترجمة وتمنح لعضو هيئة التدريس الذي قام بترجمة كتاب في مجال تخصصه العلمي أو ثقافة التخصص.
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