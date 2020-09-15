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شكرا لقرائتكم تعرف على موعد وتفاصيل مؤتمر آبل للكشف عن منتجاتها الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تعرف على موعد وتفاصيل مؤتمر آبل للكشف عن منتجاتها الجديدة
سيقام المؤتمر في تمام الساعة 8 مساءً
متابعات الخليج 365 - الجوهرة سعد - الرياض
يُعقد اليوم الثلاثاء المؤتمر السنوي لشركة آبل (Apple) للكشف عن أجهزتها الجديدة هذا العام عبر الإنترنت، كما أطلقت آبل شعارًا للمؤتمر الاستثنائي هذا العام هو “Time Flies” بمعنى الوقت يطير والمقصود بها الوقت يمضي.
ومن المُتوقّع ألّا تعلن آبل عن تشكيلة هواتف آيفون 12 المنتظرة، وسيُركز المؤتمر على ساعات آبل وiPad وحزمة خدمات Apple One، وتواريخ إصدار أنظمة تشغيل iOS 14، وwatchOS 7 ، وiPadOS 14 ، وtvOS 14 بالإضافة إلى إعلانات أخرى مثل ملحقات تعقب AirTags وسماعات AirPods Studio، وهي سماعات الرأس فوق الأذن.
وتزامنًا مع مؤتمر آبل قامت شركة “تويتر” بتفعيل خاصية لوسم #AppleEvent لتغيير شكل زر الإعجاب.
وسيقام المؤتمر في تمام الساعة 8:00 مساءً مباشرة عبر موقع آبل الرسمي على اليوتيوب، أو عبر موقع الشركة على الويب وتطبيق (Apple TV).
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