، ‏هيئة الطيران المدني تعلن جاهزية المطارات الدولية لسفر الفئات المستثناة ،

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني جاهزية المطارات الدولية لسفر الفئات المستثناة حيث انطلقت صباح اليوم أول الرحلات الدولية بعد السماح بالسفر للفئات المستثناة مؤكدة استعداد المطارات السعودية الدولية تشغيلها لهذه المرحلة بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل المرافق المطارات
جاء ذلك بناء على صدور الموافقة الكريمة وفقا لما رفعت والجهات المختصة في المملكة العربية السعودية بشأن مستجدات المواجهة مع جائحة فيروس كورونا في المملكة
وأشارت الهيئة إلى أن الضوابط تشمل عدم السماح لغير السعوديين بالدخول إلى أرض المملكة الا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة فيروس كورونا بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة و معتمدة خارج المملكة ولم يمر على تاريخ اجرائها اكثر من 48 ساعة لحظه وصولها إلى المطار وكذلك الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية التي تفرض الحجر المنزلي القادمين من خارج المملكة لمدة ثلاثة ايام شريطة وجود نتيجة فحص كورونا سلبية لعينة اخذت بعد 48 ساعة من الوصول إلى المملكة و خلوها من أي أعراض اشتباه في الإصابة بالفايرس
وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بتحديث الدليل الإرشادية للمسافر الذي يتضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة للسفر خلال هذه المرحلة
يشار إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليم بشكل كامل الرحلات الدولية قبل 30 يوما من تاريخ 1 يناير المقبل ولا وزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك أن ترفع بتقبل طلب وضع اشتراطات الصحية وقائية على المسافرين والناقلين أثناء السفر
15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442 05:51 PM
بالتنسيق مع "الصحة" والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطاراتهيئة الطيران المدني تعلن جاهزية المطارات الدولية لسفر الفئات المستثناة
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني جاهزية المطارات الدولية لسفر الفئات المستثناة حيث انطلقت صباح اليوم أول الرحلات الدولية بعد السماح بالسفر للفئات المستثناة مؤكدة استعداد المطارات السعودية الدولية تشغيلها لهذه المرحلة بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل المرافق المطارات
جاء ذلك بناء على صدور الموافقة الكريمة وفقا لما رفعت والجهات المختصة في المملكة العربية السعودية بشأن مستجدات المواجهة مع جائحة فيروس كورونا في المملكة
وأشارت الهيئة إلى أن الضوابط تشمل عدم السماح لغير السعوديين بالدخول إلى أرض المملكة الا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة فيروس كورونا بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة و معتمدة خارج المملكة ولم يمر على تاريخ اجرائها اكثر من 48 ساعة لحظه وصولها إلى المطار وكذلك الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية التي تفرض الحجر المنزلي القادمين من خارج المملكة لمدة ثلاثة ايام شريطة وجود نتيجة فحص كورونا سلبية لعينة اخذت بعد 48 ساعة من الوصول إلى المملكة و خلوها من أي أعراض اشتباه في الإصابة بالفايرس
وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بتحديث الدليل الإرشادية للمسافر الذي يتضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة للسفر خلال هذه المرحلة
يشار إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليم بشكل كامل الرحلات الدولية قبل 30 يوما من تاريخ 1 يناير المقبل ولا وزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك أن ترفع بتقبل طلب وضع اشتراطات الصحية وقائية على المسافرين والناقلين أثناء السفر
، هيئة الطيران المدني تعلن جاهزية المطارات الدولية لسفر الفئات المستثناة ،
المصدر : الخليج 365
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