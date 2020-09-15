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ذكر مسؤولون اليوم (الثلاثاء) أن رئيس الوزراء الليبي فايز السراج، يعتزم الاستقالة قريبًا من منصبه، ولكنه سيبقى بشكل مؤقت إلى حين الانتهاء من تشكيل حكومة جديدة في جنيف الشهر المقبل.
وأضاف المسؤولون لوكالة بلومبيرغ، أن "السراج" يريد التمهيد لطريق خروجه بعد محادثات جنيف، من أجل توحيد ليبيا والأطراف التي تتنازع بداخلها، والتنسيق من أجل إجراء انتخابات.
ويرجح أن يعلن "السراج" الاستقالة بحلول نهاية الأسبوع الجاري، وفقًا لـ"الحرة".
ويواجه "السراج" ضغوطات هائلة بعدما انزلقت حكومته في صراع سياسي داخلي، ناهيك عن حركات احتجاجية ضد الفساد وسوء الخدمات المقدمة في البلاد.
استقالة وشيكة لفايز السراج من رئاسة الحكومة الليبيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-15
ذكر مسؤولون اليوم (الثلاثاء) أن رئيس الوزراء الليبي فايز السراج، يعتزم الاستقالة قريبًا من منصبه، ولكنه سيبقى بشكل مؤقت إلى حين الانتهاء من تشكيل حكومة جديدة في جنيف الشهر المقبل.
وأضاف المسؤولون لوكالة بلومبيرغ، أن "السراج" يريد التمهيد لطريق خروجه بعد محادثات جنيف، من أجل توحيد ليبيا والأطراف التي تتنازع بداخلها، والتنسيق من أجل إجراء انتخابات.
ويرجح أن يعلن "السراج" الاستقالة بحلول نهاية الأسبوع الجاري، وفقًا لـ"الحرة".
ويواجه "السراج" ضغوطات هائلة بعدما انزلقت حكومته في صراع سياسي داخلي، ناهيك عن حركات احتجاجية ضد الفساد وسوء الخدمات المقدمة في البلاد.
15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
05:06 PM
يبقى مؤقتًا حتى تشكيل أخرى
ذكر مسؤولون اليوم (الثلاثاء) أن رئيس الوزراء الليبي فايز السراج، يعتزم الاستقالة قريبًا من منصبه، ولكنه سيبقى بشكل مؤقت إلى حين الانتهاء من تشكيل حكومة جديدة في جنيف الشهر المقبل.
وأضاف المسؤولون لوكالة بلومبيرغ، أن "السراج" يريد التمهيد لطريق خروجه بعد محادثات جنيف، من أجل توحيد ليبيا والأطراف التي تتنازع بداخلها، والتنسيق من أجل إجراء انتخابات.
ويرجح أن يعلن "السراج" الاستقالة بحلول نهاية الأسبوع الجاري، وفقًا لـ"الحرة".
ويواجه "السراج" ضغوطات هائلة بعدما انزلقت حكومته في صراع سياسي داخلي، ناهيك عن حركات احتجاجية ضد الفساد وسوء الخدمات المقدمة في البلاد.
، استقالة وشيكة لفايز السراج من رئاسة الحكومة الليبية ،
المصدر : الخليج 365
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