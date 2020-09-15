، باكستان تدين إطلاق الحوثي صواريخ وطائرات مفخخة تجاه المملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: إذا اجتاح الصراع العسكري مأرب فستقع كارثة إنسانية خطيرة

أدانت باكستان بشدة إطلاق الميليشيات الحوثية الصواريخ وطائرات دون طيار مفخخة مؤخراً تجاه أراضي المملكة العربية السعودية، وعدت ذلك انتهاكًا لسيادة المملكة ووحدة أراضيها.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية اليوم في إسلام آباد: باكستان تشيد بالإجراءات الدفاعية الناجحة للمملكة العربية السعودية للصواريخ والطائرات المفخخة، والتي حالت دون إزهاق أرواح العديد من المدنيين الأبرياء.

وأضاف: باكستان تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة وتؤيد حقها في الدفاع عن سيادتها ضد أي عدوان.

وأردف البيان: باكستان دأبت على حث جميع أطراف النزاع في اليمن على الانخراط في حوار هادف وسلمي لإنهاء الأعمال العدائية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وفي هذا الصدد، وتقدر باكستان الخطوة الإيجابية التي اتخذها التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن، عندما أعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد في وقت سابق من هذا العام، ومع ذلك فإنه من المؤسف أن هذه الخطوة لم يتم الرد عليها بالمثل.

وأكد أن باكستان تعرب عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الأخير للصراع في اليمن، حيث أصبحت مدينة مأرب مهددة من قبل ميليشيات الحوثي، وأن باكستان تعتقد بأنه إذا اجتاح الصراع العسكري مأرب، فسيؤدي ذلك إلى كارثة إنسانية خطيرة، وسيؤدي بالتالي إلى زيادة تعقيد الوضع الإنساني غير المستقر الحالي في البلاد التي شهدت بالفعل عددًا لا يحصى من القتلى والجرحى، وتشريد الملايين.

وقال البيان: باكستان تحث جميع أطراف النزاع في اليمن، وخاصة الحوثيين، على وقف الأعمال العسكرية، والدخول في حوار جاد لإنهاء الصراع على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والرد بشكل إيجابي على مقترحات المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.باكستان الميليشيات الحوثية