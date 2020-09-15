، "جوتيريس" يسعى إلى إقناع زعماء العالم بوقف إطلاق النار دولياً لمكافحة كورونا ،

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سيسعى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس خلال خطابه السنوي لزعماء العالم الأسبوع المقبل للدفع من أجل وقف إطلاق النار على مستوى العالم، حتى نهاية عام 2020؛ لتتمكن الدول من مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الثلاثاء).
وقال "جوتيريس" للصحفيين بالأمم المتحدة: "إن الدبلوماسية تعتمد كثيرا على التواصل بين البشر بالتأكيد، لذلك سنفقد أشياء خاصة فيما أعتبره أولويتي الأولى في الوقت الراهن وهو تطبيق وقف إطلاق نار عالمي".
وأضاف: "هناك إشارات أمل لكننا نحتاج لتعبئة المجتمع الدولي برمته لجعل وقف إطلاق النار العالمي حقيقة واقعة حتى نهاية العام".
وذكر أن وقف إطلاق النار سيعزز جهود احتواء مرض "كوفيد-19" ويساعد في تهيئة الظروف لانتعاش منسق مستدام وشامل من الجائحة.
وكان "جوتيريس" قد دعا لوقف إطلاق النار على مستوى العالم، لأول مرة يوم 23 مارس الماضي، لكن دعم هذه الدعوة رسميا من جانب مجلس الأمن الدولي استغرق أكثر من ثلاثة أشهر بسبب اختلاف في موقفي الولايات المتحدة والصين.الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس
"جوتيريس" يسعى إلى إقناع زعماء العالم بوقف إطلاق النار دولياً لمكافحة كوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-15
سيسعى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس خلال خطابه السنوي لزعماء العالم الأسبوع المقبل للدفع من أجل وقف إطلاق النار على مستوى العالم، حتى نهاية عام 2020؛ لتتمكن الدول من مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الثلاثاء).
وقال "جوتيريس" للصحفيين بالأمم المتحدة: "إن الدبلوماسية تعتمد كثيرا على التواصل بين البشر بالتأكيد، لذلك سنفقد أشياء خاصة فيما أعتبره أولويتي الأولى في الوقت الراهن وهو تطبيق وقف إطلاق نار عالمي".
وأضاف: "هناك إشارات أمل لكننا نحتاج لتعبئة المجتمع الدولي برمته لجعل وقف إطلاق النار العالمي حقيقة واقعة حتى نهاية العام".
وذكر أن وقف إطلاق النار سيعزز جهود احتواء مرض "كوفيد-19" ويساعد في تهيئة الظروف لانتعاش منسق مستدام وشامل من الجائحة.
وكان "جوتيريس" قد دعا لوقف إطلاق النار على مستوى العالم، لأول مرة يوم 23 مارس الماضي، لكن دعم هذه الدعوة رسميا من جانب مجلس الأمن الدولي استغرق أكثر من ثلاثة أشهر بسبب اختلاف في موقفي الولايات المتحدة والصين.
15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
03:06 PM
يهيئ الظروف لانتعاش منسق مستدام وشامل من الجائحة
سيسعى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس خلال خطابه السنوي لزعماء العالم الأسبوع المقبل للدفع من أجل وقف إطلاق النار على مستوى العالم، حتى نهاية عام 2020؛ لتتمكن الدول من مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الثلاثاء).
وقال "جوتيريس" للصحفيين بالأمم المتحدة: "إن الدبلوماسية تعتمد كثيرا على التواصل بين البشر بالتأكيد، لذلك سنفقد أشياء خاصة فيما أعتبره أولويتي الأولى في الوقت الراهن وهو تطبيق وقف إطلاق نار عالمي".
وأضاف: "هناك إشارات أمل لكننا نحتاج لتعبئة المجتمع الدولي برمته لجعل وقف إطلاق النار العالمي حقيقة واقعة حتى نهاية العام".
وذكر أن وقف إطلاق النار سيعزز جهود احتواء مرض "كوفيد-19" ويساعد في تهيئة الظروف لانتعاش منسق مستدام وشامل من الجائحة.
وكان "جوتيريس" قد دعا لوقف إطلاق النار على مستوى العالم، لأول مرة يوم 23 مارس الماضي، لكن دعم هذه الدعوة رسميا من جانب مجلس الأمن الدولي استغرق أكثر من ثلاثة أشهر بسبب اختلاف في موقفي الولايات المتحدة والصين.
، "جوتيريس" يسعى إلى إقناع زعماء العالم بوقف إطلاق النار دولياً لمكافحة كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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