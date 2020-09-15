إلزام المكاتب الهندسية اجتياز "دورة فرز الوحدات" لتقديم أعمالها

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ألزم برنامج فرز الوحدات العقارية التابع لوزارة الإسكان، المكاتب الهندسية القائمة بأعمال الفرز باجتياز الدورة الخاصة بذلك، كشرط لاعتماد المكتب للقيام بأعمال فرز الوحدات العقارية. ألزم برنامج فرز الوحدات العقارية التابع لوزارة الإسكان، المكاتب الهندسية القائمة بأعمال الفرز باجتياز الدورة الخاصة بذلك، كشرط لاعتماد المكتب للقيام بأعمال فرز الوحدات العقارية. وأكد أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها ولائحته التنفيذية؛ تشترط اجتياز القائمين بأعمال الرفع المساحي وإعداد المخططات العقارية والمرتبطين بالمكاتب الهندسية اجتياز الدورة المُقدمة من المعهد العقاري. كما يشترط أيضًا توفر السجل التجاري للمكتب الهندسي، ووجود ترخيص الهيئة السعودية للمهندسين، وتوفر أرقام الاعتمادات المهنية لممارسي الأعمال الهندسية، ورقم اعتماد مهني في حال التعاقد مع مساح مستقل، مع صورة لهويته ومعلومات التواصل به.

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