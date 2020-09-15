شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. فتيات الطائف يلجأن لممارسة رياضة الكاراتيه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):بدأت الأندية الرياضية النسائية بالطائف، في استعادة نشاطها، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة.
ولجأت عدد من الفتيات إلى الاتجاه لرياضة الكاراتيه في هذه الأندية؛ بهدف الدفاع عن النفس، وتزويدها بالقوة اللازمة.
وقالت إحدى المُدربات: "إن البنات تحب الكاراتيه لكي يكون لديها قوة لازمة، وهذه الرياضة فيها تهذيب وانضباط وسرعة رد فعل بكل شيء " .
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