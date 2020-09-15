شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المعلم المصاب بالسرطان يوضح سبب استمراره في تدريس طلابه عن بعد رغم مرضه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المعلم محمد الفيفي سبب استمراره في تعليم طلابه عن بعد، برغم معاناته من مرض السرطان، مشيداً بمن وقف معه خلال فترة مرضه.

وأكد، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أن تعليم الطلاب أمانة، وأن على المعلم أن يقوم بواجبه على أكمل وجه، مضيفا أنه حرص على مشاركة طلابه لسببين.

Advertisements

وأوضح أنه لم يرغب أن إثقال زملائه بمهام التدريس بدلا عنه، كما أراد أن يغير الأجواء المحيطة به في المستشفى من خلال التواصل مع طلابه.

ومن جهته، أشاد حمد الوهيبي، مدير عام التعليم في الرياض، بجهود المعلم الفيفي، مؤكداً أنه ضمن النماذج المشرفة التى تفتخر بها إدارة التعليم.

إقرأ أيضا: