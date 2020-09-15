شكرا لمتابعة خبر عن مكة المكرمة تسجل أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن منطقة مكة المكرمة سجلت أعلى عدد حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة، بعدما سجلت 62 حالة إصابة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن عن تسجيل 672 حالة إصابة جديدة، و1092 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 305,022 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 33 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 4338 حالة.