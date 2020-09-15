شكرا لمتابعة خبر عن "النقل" تدعو ملاك الحافلات الأهلية "خط البلدة" لسرعة تسليم حافلاتهم لحجوزات المرور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): دعت الهيئة العامة للنقل ملاك الحافلات الأهلية "خط البلدة"، المستوفين لشروط تقديم الخدمة، والذين سبق لهم تزويد الفريق المعني بدراسة وضع هذه الحافلات بالبيانات المطلوبة، المبادرة بسرعة تسليم حافلاتهم لحجوزات المرور. دعت الهيئة العامة للنقل ملاك الحافلات الأهلية "خط البلدة"، المستوفين لشروط تقديم الخدمة، والذين سبق لهم تزويد الفريق المعني بدراسة وضع هذه الحافلات بالبيانات المطلوبة، المبادرة بسرعة تسليم حافلاتهم لحجوزات المرور. وأضافت أن التسليم سيكون في مدينة الرياض ومحافظة جدة، مؤكدة أن ذلك يأتي استكمالاً للاجراءات النظامية المقررة بشأنهم.

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