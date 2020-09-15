شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة يوضح حقيقة وجود علاج لكورونا بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ، محمد العبدالعالي ردا على الفيديو المتداول حول إدعاء أحد الأطباء وجود علاج لمرض"كوفيد١٩"، بأن المملكة تمتلك هيئات مختصة وضوابط للأبحاث، مختصة بهذا الأمر. أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ، محمد العبدالعالي ردا على الفيديو المتداول حول إدعاء أحد الأطباء وجود علاج لمرض"كوفيد١٩"، بأن المملكة تمتلك هيئات مختصة وضوابط للأبحاث، مختصة بهذا الأمر. وأشارالعبدالعالي بأنه في حال وجود نتائج علمية سليمة فإن البحث يمر باعتمادات مهنية ونشر علمي بعد التحكيم، وأي ادعاء مخالف نحذر منه ويتعرض من يقوم به للمسائلة وفق الأنظمة.

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