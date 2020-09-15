إعادة تحديد السرعات على طريق «جدة –ينبع»

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، عن البدء فِعْلِيًّا في إعادة تحديد السرعة على طريق (جدة - ينبع ) اعتبارا من يوم الخميس الموافق ٢٩/١/١٤٤٢ .
وأوضحت أن السرعات للمركبات الصغيرة ستكون 140، بينما سرعة الحافلات ستكون 100، وسرعة الشاحنات ستكون 80.
ونبهت على ضرورة التقيد بالسرعات المحددة وعدم تجاوزها والالتزام باللوحات الإرشادية والتحذيرية التي تحدد السرعات في بعض مقاطع الطريق.
وأكدت على ضرورة ملاحظة أن ذلك لا يعني ضرورة زيادة سرعة المركبة للحد الأعلى، منبهة على أهمية أخذ الحيطة والحذر في الظروف الجوية المختلفة والالتزام بأنظمة المرور بما يضمن سلامة الجميع.
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