شكرا لمتابعة خبر عن شرطة المدينة المنورة توضح حقيقة طلب إزالة التعديات بخروج أسرة من منزلها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أكد ‏المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، اليوم الثلاثاء، على عدم صحة ما تم تداوله عن طلب اللجنة المختصة بإزالة التعديات خروج أسرة من منزلها لازالته.

وأوضح المقدم حسين القحطاني، أن الموقع غير مأهول وليس له صك ملكية، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المدعي لمخالفتهم نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.