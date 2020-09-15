شكرا لمتابعة خبر عن شرطة المدينة المنورة توضح حقيقة طلب إزالة التعديات بخروج أسرة من منزلها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، اليوم الثلاثاء، على عدم صحة ما تم تداوله عن طلب اللجنة المختصة بإزالة التعديات خروج أسرة من منزلها لازالته.
وأوضح المقدم حسين القحطاني، أن الموقع غير مأهول وليس له صك ملكية، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المدعي لمخالفتهم نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة المدينة المنورة توضح حقيقة طلب إزالة التعديات بخروج أسرة من منزلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.