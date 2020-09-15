«صحة نجران» تتخذ إجراءات ضد ممرضة وطبيبة عقب وفاة طفل نتيجة خطأ طبي

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران، إيقاف ممرضة وتأجيل سفرها، وتأجيل سفر الطبيبة المشرفة على الحالة، وذلك عقب شكوى من أحد المواطنين بشأن وفاة ابنه بسبب خطأ طبي في إحدى المنشآت الصحية الخاصة.

وذكرت صحة نجران في بيان لها نشرته عبر حسابها على تويتر، أنه إيضاحًا لما يتم تداوله بشأن شكوى أحد المواطنين حول وفاة ابنه «يرحمه الله»؛ بسبب خطأ طبي في إحدى المنشآت الصحية الخاصة في نجران، فإن صحة نجران تقدم خالص عزائها وموالاتها لذوي الطفل المتوفى تغمده الله بواسع رحمته، وتود الإحاطة بأنه تم على الفور اتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة للتعامل مع هذه القضية.

وأضافت صحة نجران، أنه تم إيقاف الممرضة وتأجيل سفرها، إضافة إلى تأجيل سفر الطبيبة المشرفة على حالة الطفل إلى حين الانتهاء من استكمال التحقيقات كافة.

وتابعت، كما تم التحفظ على ملف المريض في المنشأة الصحية الخاصة والمستشفيات التي تم مراجعتها والتواصل مع والد الطفل لاستكمال الإجراءات النظامية للشكوى وتشكيل لجنة طبية من تخصصات عدة وإرسال نتائج التحقيق إلى الهيئة الصحية الشرعية للبت في القضية؛ حيث جهة الاختصاص.

Advertisements

وأكدت صحة نجران، استقبالها أي استفسار عبر قنواتها الرسمية المتاحة للجميع والتي من شأنها المساهمة في تطوير خدمة المريض والمراجع وتجويد الخدمات العلاجية، كما تؤكد حرصها على التجاوب السريع مع أي شكوى حيال الخدمات الصحية في المنطقة وتطبيق الإجراءات النظامية والعمل على تلافي أوجه القصور.

اقرأ أيضًا:

صحة نجران توضح حقيقة رفض علاج مريض مصاب بتقرحات سريرية

بكاميرات حرارية وخطة طوارئ.. صحة نجران تكمل استعداداتها للكشف على المسافرين بمطار نجران