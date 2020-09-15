التقديم عبر هذه المكاتب.. السفارة السعودية بالكويت تعلن موعد فتح قسم التأشيرات

أعلنت السفارة السعودية في الكويت، فتح قسم التأشيرات بدءًا من غد الأربعاء. وذلك بعد تطبيق قرار السماح بدخول وخروج بعض الفئات إلى المملكة.

وذكرت السفارة، عبر تويتر، أنه سيتم فتح قسم التأشيرات ابتداء من يوم غد الأربعاء (٢٨ محرم ١٤٤٢هـ الموافق ١٦ سبتمبر ٢٠٢٠م). مشيرة إلى أنه حرصًا على سلامة وصحة المراجعين، فإن التقديم للحصول على التأشيرة سيتم عن طريق المكاتب المعتمدة لدى السفارة فقط.

ونشرت السفارة قائمة بأسماء المكاتب المعتمدة؛ وتضمنت: «إيلاف الديرة، الجزيرة، الفجر، الدرعية، بيت الإيمان، معاملتكو، الصقر، الجنادرية، صحارى، العالم المتطور، مكتب البورصة العالمية».

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