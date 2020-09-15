«وقاية»: الكشف الطبي المنتظم يحمي من 10 أمراض خطيرة

يمنع حدوث مضاعفات صحية..
حفز المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية)، المواطنين، على الكشف الطبي المبكر والمنتظم، مشيرًا إلى أن هناك 10 أمراض يمكن كشفها في وقت مبكر وعلاجها قبل استفحالها.
وذكر المركز، عبر حسابه على تويتر، أن الأمراض التي يمكن اكتشافها مبكرًا؛ تشمل: سرطان الثدي وعنق الرحم، والكوليسترول، والسكري، وسرطان القولون والمستقيم، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الفم للبالغين، وسرطان البروستاتا، سرطان الجلد، وفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، والتهاب الكبد الفيروسي.
وأشار المركز إلى أن الكشف الطبي المنتظم يساعد على رفع المستوى الصحي للفرد والمجتمع من خلال تشخيص حالة المريض، والكشف المبكر عن الأمراض فور حدوثها، ومنع حدوث مضاعفات للحالة المرضية.
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