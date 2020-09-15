اخبار السعوديه

الجبير يبحث آخر التطورات الإقليمية مع وزيري خارجية باكستان والسنغال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

خلال اتصال هاتفي..

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، اتصالًا هاتفيًا، مع كل من: وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي، ووزير الخارجية والسنغاليين في الخارج أمادو باه.

وجرى خلال الاتصال مع وزير خارجية باكستان، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين، وآخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبالأخص ما يتعلق بالشأن اليمني.

Advertisements

كما شهد الاتصال، مع وزير خارجية السنغال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبالأخص فيما يتعلق بالشأن اليمني.

اقرأ أيضًا:

الجبير يبحث قضايا المنطقة والشأن اليمني مع وزير خارجية المغرب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجبير يبحث آخر التطورات الإقليمية مع وزيري خارجية باكستان والسنغال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا