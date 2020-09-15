الجبير يبحث آخر التطورات الإقليمية مع وزيري خارجية باكستان والسنغال

خلال اتصال هاتفي..
أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، اتصالًا هاتفيًا، مع كل من: وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي، ووزير الخارجية والسنغاليين في الخارج أمادو باه.
وجرى خلال الاتصال مع وزير خارجية باكستان، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين، وآخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبالأخص ما يتعلق بالشأن اليمني.
كما شهد الاتصال، مع وزير خارجية السنغال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبالأخص فيما يتعلق بالشأن اليمني.
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