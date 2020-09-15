أمير مكة يستقبل محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

كما اطلع أمير مكة على الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا والتي شُكّلت لأجلها لجان للأزمات والكوارث بالمنشآت التدريبية في محافظات منطقة مكة المكرمة، علاوة على إصدار المؤسسة للدليل الاسترشادي لترتيبات العودة في المنشآت التدريبية بالمملكة اطلع الفيصل على أبرز الخطط التطويرية والمشاريع التي تعمل عليها المؤسسة خلال الفترة القادمة.
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