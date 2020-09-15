أمير مكة يستقبل محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد يرافقه مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة فيصل بن كدسة. واستمع الأمير خالد الفيصل لشرح عن جهود التدريب التقني بالمنطقة في ظل جائحة كورونا وتطبيق التدريب عن بُعد، وما تُقدّمه 22 منشأة تدريبية في منطقة مكة المكرمة ما بين كليات تقنية للبنين والبنات وكليات الاتصالات والإلكترونيات والسياحة والفندقة ومعاهد صناعية ثانوية للبنين لتدريب مايفوق 30 ألف متدرب ومتدربة. كما اطلع أمير مكة على الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا والتي شُكّلت لأجلها لجان للأزمات والكوارث بالمنشآت التدريبية في محافظات منطقة مكة المكرمة، علاوة على إصدار المؤسسة للدليل الاسترشادي لترتيبات العودة في المنشآت التدريبية بالمملكة اطلع الفيصل على أبرز الخطط التطويرية والمشاريع التي تعمل عليها المؤسسة خلال الفترة القادمة.



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