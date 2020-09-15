السعودية اليوم/ 9076 مراجعاً لعيادات "تطمن" بحفر الباطن



حفر الباطن 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واس

استقبلت عيادات "تطمن" في محافظة حفر الباطن 9076 مراجعاً، منذ بدء انطلاقها للتأكد من سلامة من تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس

مما يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض

// انتهى //

15:53ت م

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حفر الباطن 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واساستقبلت عيادات "تطمن" في محافظة حفر الباطن 9076 مراجعاً، منذ بدء انطلاقها للتأكد من سلامة من تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا ، وذلك من خلال 4 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية شملت مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام، ومركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى.مما يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد ”COVID-19″ المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //15:53ت م0155

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