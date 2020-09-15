السعودية اليوم / باكستان تسجل 404 إصابات بفيروس كورونا



إسلام آباد 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، 6 حالات وفاة، و404 إصابات مؤكدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 302424 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6389 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 290261 حالة، في حين توجد 5774 حالة نشطة.

// انتهى //

15:50ت م

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إسلام آباد 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، 6 حالات وفاة، و404 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 302424 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6389 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 290261 حالة، في حين توجد 5774 حالة نشطة.// انتهى //15:50ت م0150

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