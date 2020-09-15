السعودية اليوم / سفير المملكة لدى الأردن يلتقي برئيس الجامعة الهاشمية



عمّان 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري في مكتبه اليوم، برئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون والوفد المرافق له.

وأعرب السفير السديري عن اعتزازه بالمستوى التعليمي العالي والأكاديمي للجامعات الأردنية، والسمعة المرموقة التي تتمتع بها الجامعة الهاشمية وما حققته من تقدم ملموس في قطاع التعليم العالي في الأردن، معربًا عن شكره وتقديره لإدارة الجامعة لما تقدمه من دعم للطلبة السعوديين الدارسين فيها.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الأكاديمي المشترك مع الجامعة، وبلورة أوجه التعاون بما يصب في خدمة تعزيز الشراكة والارتقاء بالمخرجات التعليمية العامة، والطلبة السعوديين خاصة.

من جهته، أثنى رئيس الجامعة الهاشمية على الدور التشاركي الذي تلتزم به الملحقية الثقافية

// انتهى //

15:49ت م

0146



عمّان 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري في مكتبه اليوم، برئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون والوفد المرافق له.وأعرب السفير السديري عن اعتزازه بالمستوى التعليمي العالي والأكاديمي للجامعات الأردنية، والسمعة المرموقة التي تتمتع بها الجامعة الهاشمية وما حققته من تقدم ملموس في قطاع التعليم العالي في الأردن، معربًا عن شكره وتقديره لإدارة الجامعة لما تقدمه من دعم للطلبة السعوديين الدارسين فيها.وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الأكاديمي المشترك مع الجامعة، وبلورة أوجه التعاون بما يصب في خدمة تعزيز الشراكة والارتقاء بالمخرجات التعليمية العامة، والطلبة السعوديين خاصة.من جهته، أثنى رئيس الجامعة الهاشمية على الدور التشاركي الذي تلتزم به الملحقية الثقافية السعودية في متابعة شؤون طلبتها في الجامعة ومتابعة السفير للطلبة السعوديين.// انتهى //15:49ت م0146

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