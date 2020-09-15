شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الدكتور الربيعة يدشن البوابة الإلكترونية لتسجيل المنظمات والمؤسسات الإنسانية الخارجية -الدولية والإقليمية- والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 3:17 مساءً, 15 سبتمبر 2020 م المناطق - واس دشن معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بمقر المركز في الرياض اليوم، البوابة الإلكترونية لتسجيل المنظمات والمؤسسات الإنسانية والإغاثية الخارجية -الدولية والإقليمية- الراغبة بالتعاون مع المركز.

ويأتي تدشين البوابة في ظل سعي المركز للتدخل العاجل والفعّال في مناطق الكوارث في العالم ولأهمية وجود قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة للمنظمات الإغاثية والإنسانية المؤهلة والجاهزة لتعاون المركز معها في تنفيذ المشاريع والبرامج الإنسانية المشتركة ، ولكي تتاح للمنظمات الراغبة في التعاون مع المركز التسجيل إلكترونيًا توفيرًا للوقت والجهد وسرعة الإنجاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | الدكتور الربيعة يدشن البوابة الإلكترونية لتسجيل المنظمات والمؤسسات الإنسانية الخارجية -الدولية والإقليمية- لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.