شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة": 56 مليون ريال دعم لقطاع الدواجن والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة صرف أكثر من 56 مليون ريال في دورة الدعم الثامنة للقطاع، وذلك ضمن برنامج الإعانات الزراعية الذي تتبناه الوزارة لدعم هذا القطاع الحيوي.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي ما قدمته للقطاع حتى الآن منذ بدء البرنامج بلغ أكثر من 430 مليون ريال، وذلك ضمن مساعي القيادة الرشيدة للحفاظ على الأمن الغذائي المحلي، الذي يشكل قطاع الدواجن أحد روافده المهمة والمؤثرة.

وأضافت الوزارة أن الدعم الموجه للقطاع يشمل منتجات الدجاج اللاحم، وبيض المائدة، وصيصان اللاحم، والأمهات، وصوص البياض، مؤكدة أن قوائم المعلومات حول المستفيدين تُحدث بشكل شهري وذلك منذ إطلاق برامج الدعم من خلال المستفيدين أنفسهم، برفع بياناتهم عبر منصة زراعي، ليتم حصرها ومراجعتها من قبل الوزارة شهريًا.