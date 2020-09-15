شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إحالة صاحب فيديو «علاج كورونا» إلى الجهات المختصة والان نبدء بالتفاصيل

أكد مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي الدكتور محمد العبدالعالي أنه ‏إشارة إلى الفيديو المتداول حول إدعاء أحد الأطباء وجود علاج لمرض(كوفيد١٩)، نود التوضيح بأن المملكة لديها هيئات مختصة وضوابط للأبحاث، وفي حال وجود نتائج علمية سليمة فإن البحث يمر باعتمادات مهنية ونشر علمي بعد التحكيم، وأي ادعاء مخالف نحذر منه ويتعرض من يقوم به للمسائلة وفق الأنظمة. وفي نفس الشأن أكد مصدر مطلع في وزارة الصحة عن استمرار تجاربها وأبحاثها لمواجهة فايروس كورونا covid19.

وأضاف المصدر أن الوزارة تواصل تنفيذ تجاربها السريرية للقاح ضد فيروس كورونا بالمملكة.

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وتأتي هذه الخطوة استمراراً للدراسات والأبحاث التي تجريها في هذا المجال، حيث قامت الصحة مؤخراً وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بإجراء دراسة سريرية متقدمة متعددة المراكز في عدد من مستشفيات بالمملكة لمكافحة جائحة كورونا المستجد.

وبخضع الاعلان عن أي علاج ، او لقاح الى عدد من الاجراءات والبروتوكولات الطبية، والعلمية المحكمة، وذلك بالتنسيق مع عدة جهات داخل وخارج المملكة، ومنها الهيئة العامة للغذاء والدواء.

مؤكدا أن الصحة تتعامل بشفافية مع هذا الشأن، وداعيه الى تحري المصداقية، عند تلقي مثل هذه الاخبار .