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أمير تبوك يطلع على تقرير منجزات ومبادرات الأمر بالمعروف خلال الجائحة
متابعات الخليج 365 - تبوك
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتب سموه بالإمارة اليوم مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة المكلف عبدالله بن علي خردلي والذي قدم لسموه تقريرًا عن منجزات وأعمال الفرع خلال الفترة الماضية وكذلك تقريرًا عن المبادرات المجتمعية التي قدمتها الهيئة خلال جائحة كورونا.
ونوه سمو أمير منطقة تبوك بما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – من جهود للتخفيف من آثار وتبعات فيروس كورونا؛ وذلك للحفاظ على صحة متابعات الخليج 365 والمقيم، مثمنًا سموه الدور الذي تضطلع به هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق خطتها الاستراتيجية.
من جهته أعرب خردلي عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة تبوك على الدعم الذي يحظى به الفرع من سموه.
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