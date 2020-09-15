شكرا لقرائتكم متحدث الصحة يعلق على ادعاء طبيب بوجود علاج لفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-15 متحدث الصحة يعلق على ادعاء طبيب بوجود علاج لفيروس كورونا متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements نفى د. محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل حول وجود علاج لفيروس كورونا. وقال متحدث الصحة، عبر حسابه في “تويتر”: “إشارة إلى الفيديو المتداول حول ادعاء أحد الأطباء وجود علاج لمرض (كوفيد١٩)، نود التوضيح بأن المملكة لديها هيئات مختصة وضوابط للأبحاث”. وأضاف أنه في حال وجود نتائج علمية سليمة فإن البحث يمر باعتمادات مهنية ونشر علمي بعد التحكيم، وأي ادعاء مخالف نحذر منه ويتعرض من يقوم به للمساءلة وفق الأنظمة.



شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متحدث الصحة يعلق على ادعاء طبيب بوجود علاج لفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.