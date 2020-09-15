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إعادة تحديد السرعات على طريق جدة – ينبع
متابعات الخليج 365 - جدة
أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، أنه سيتم تحديد إعادة تحديد السرعة على طريق (جدة – ينبع) اعتبارًا من يوم الخميس الموافق ٢٩/١/١٤٤٢هـ.
وقالت قوات أمن الطرق، في بيان لها: “استكمالًا لإعادة تحديد السرعات على الطرق الخارجية بين المدن والمناطق ستبدأ القوات الخاصة لأمن الطرق فعليًا في إعادة تحديد السرعة على طريق (جدة – ينبع) اعتبارًا من يوم الخميس الموافق ٢٩/١/١٤٤٢ لتكون وفق الآتي:
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