السعودية | سفارة السعودية في الكويت تفتح قسم التأشيرات ابتداء من الأربعاء

شكرا لقرائتكم سفارة السعودية في الكويت تفتح قسم التأشيرات ابتداء من الأربعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت سفارة السعودية في الكويت، اليوم (الثلاثاء)، عن عزمها إعادة فتح قسم التأشيرات، موضحة عددا من المكاتب التي سيتم مراجعتها للحصول على التأشيرات.

وذكرت في تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر"، أن فتح قسم التأشيرات سيكون اعتباراً من يوم غد، الأربعاء، مضيفة أن التقديم للحصول على تأشيرة الدخول سيتم عبر المكاتب المعتمدة لدى السفارة فقط.

وأوضحت السفارة أسماء هذه المكاتب، مشيرة إلى أن تحديدها جاء حرصاً على سلامة وصحة المراجعين.

يذكر أنه بدأ منذ صباح اليوم سريان قرار إعادة فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية، والسماح بدخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وحاملي التأشيرات من الجنسيات الأخرى، باستثناء الدول التي تقرر اللجنة المعنية اتخاذ إجراءات وقائية بتعليق السفر إليها أو القدوم منها بسبب تفشي كورونا.