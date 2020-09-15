السعودية | غداً.. الإعلان عن اكتشاف أثري مهم في السعودية

شكرا لقرائتكم غداً.. الإعلان عن اكتشاف أثري مهم في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تعقد هيئة التراث السعودية غداً الأربعاء، مؤتمراً صحافياً في الرياض للإعلان عن اكتشاف أثري مهم في السعودية قامت به فرق تنقيب سعودية ودولية مشتركة تحت إشراف الهيئة.
وسيتحدث الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش في المؤتمر عن الاكتشاف الجديد مع استعراض لموقعه وطريقة الكشف عنه والوصول إليه، إضافة إلى الأهمية التاريخية لهذا الاكتشاف وما يبرزه من مكانة تاريخية للمملكة بوصفها ملتقى للحضارات الإنسانية.
وسيتضمن المؤتمر الصحافي الذي سيشهد حضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، عرضاً لصور الاكتشاف الأثري.
كما سيتم خلال المؤتمر الحديث عن المراكز والمعاهد العالمية والمحلية التي تتعاون معها الهيئة في مشاريع التنقيب الأثري.
ويأتي المؤتمر ضمن جهود هيئة التراث لتعزيز التواصل مع المهتمين بالآثار في المملكة والعالم من خلال إطلاعهم المستمر على أحدث الاكتشافات في مجال التنقيب عن الآثار، والكشف عن مستجدات أعمال البعثات الأثرية العاملة في السعودية، مع ما يتضمنه ذلك من تطوير وتوسيع الأنشطة العلمية والبحثية المرتبطة بأعمال التنقيب التي تشارك فيها عدد من الجامعات والجهات الحكومية، وتتعاون فيها الهيئة مع أبرز الجامعات والمراكز البحثية على مستوى العالم.
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