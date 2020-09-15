، مصادر "الخليج 365" تكشف حقيقة صاحب مقطع "إزالة التعديات": لا يملك صكاً وهدفه تحريضي ،

محمد بن مسعود - الدمام - شرطة المنطقة تؤكد أن اللجنة المعنية لم تطلب خروج أسرة من منزلها لازالته: موقع غير مأهول

علمت "الخليج 365" أن صاحب المقطع المتداول الذي يزعم أن اللجنة المختصة بإزالة التعديات بالمدينة المنورة طلبت خروج أسرته من منزلها لازالته لا يملك صك ملكية، كما أن الموقع لم يكن مأهولاً.

وأوضحت المصادر أن هدفه من نشر المقطع المشار إليه بمواقع التواصل كان التحريض والتضليل وإثارة الرأي العام.

وكان قد أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة عدم صحة ما تم تداوله عن طلب اللجنة المختصة بإزالة التعديات خروج أسرة من منزلها لازالته، موضحاً أن الموقع غير مأهول وليس له صك ملكية.

وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المدعي؛ لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.إزالة التعديات المدينة المنورة